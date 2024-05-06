Под сильным огнем врага устранял порывы связи: жительница Заинска поведала о подвиге деда

Журналист из Заинского района Дильбар Саитова рассказала про своего дедушку Завдата Хамидуллина — участника Великой Отечественной войны. Таким образом жительница Татарстана присоединилась к флешмобу «Мой Герой — моя семья», который проходит в республике.

Завдат Исмагилович Хамидуллин родился 12 апреля 1924 года в деревне Старое Каширово Челнинского кантона Татарской АССР (ныне — Сармановский район РТ). Работал счетоводом. Был призван в Красную армию в октябре 1942 года. Окончил Московское пехотное училище. Красноармеец, гвардии рядовой, связист стрелковой роты 3-го гвардейского стрелкового Браиловского полка 4-й гвардейской стрелковой Апостоловской Краснознаменной дивизии.

В декабре 1944 года дивизия участвовала в боях по освобождению Венгрии. Во время наступления на высоту 130 Хамидуллин тянул связь за командиром роты. При подходе к высоте противник усилил артиллерийско-минометный огонь, из-за чего непрерывно рвалась связь.

«Мой дедушка, несмотря на сильный огонь противника, по пояс в болоте быстро находил и устранял порывы. Только за время наступления на высоту он устранил восемь порывов на линии, обеспечивая непрерывную связь с батальоном, тем самым давая возможность правильно управлять боем и своевременно получать информацию», — пояснила Дильбар Саитова.

За боевой подвиг Завдат Хамидуллин был награжден орденом Славы III степени. Также удостоен медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», а впоследствии и ордена Отечественной войны II степени. Уволен в запас 17 февраля 1947 года.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам из числа участников Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.