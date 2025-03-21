Под сенью Хо Ши Мина: Рустам Минниханов совершил знаковую поездку во Вьетнам

Визит Раиса РТ в Ханой прошел на фоне празднования 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. О встречах на вьетнамской земле и об истории татарстано-вьетнамской дружбы – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Визит Раиса РТ в Ханой прошел на фоне празднования 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом

Фото: rais.tatarstan.ru

Хроника дружбы

Рустам Минниханов посещал Вьетнам еще в 2004 году, будучи Премьер-министром Татарстана. Потом была поездка в Ханой уже в статусе президента в сентябре 2014 года. Минниханов встретился тогда с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем, с министром образования и подготовки кадров Вьетнама Фам Ву Луаном. А также провел переговоры с представителями руководства Министерства промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам, посетил Российско-вьетнамский тропический научно-исследовательский и технологический центр.

В апреле 2015 года Рустам Минниханов посетил Вьетнам в составе российской правительственной делегации во главе с Премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В последний раз Минниханов приезжал во Вьетнам в Хошимин в ноябре 2017 года. Тогда он осмотрел военно-исторический комплекс «Партизанский край Кучи», Сайгонский парк высоких технологий, а также принял участие в бизнес-форуме «Вьетнам – Татарстан».

В июле 2018 года в Доме Правительства РТ была встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ господином Нго Дык Манем Фото: tatarstan.ru

С тех пор поездки во Вьетнам встали на некоторую паузу, зато не было недостатка в общении с вьетнамскими товарищами уже на земле Татарстана. В июле 2018 года в Доме Правительства РТ была встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации господином Нго Дык Манем.

А в декабре 2018 года в Казанском Кремле лидер Татарстана встретился с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам госпожой Нгуен Тхи Ким Нган. Что касается встреч с Генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом (Татарстан входит в этот консульский округ), то они и вовсе проходят в Казани на регулярной основе.

В декабре 2018 года в Казанском Кремле лидер Татарстана встретился с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам госпожой Нгуен Тхи Ким Нган Фото: gossov.tatarstan.ru

В сентябре 2024 года накануне саммита БРИКС в Казани Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в России Данг Минь Кхоем. А в октябре 2024 года в Казань для участия в саммите БРИКС прибыл премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь. И эта казанская поездка вьетнамского премьер-министра оказалась результативной – Вьетнам заявил о желании присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера.

Как говорится, мяч уже был на стороне Татарстана – столь активный интерес Вьетнама к нашей республике в последнее время должен был разрешиться поездками в обратную сторону, что и произошло. И дело даже не в дипломатическом этикете, а в желании приумножить, развить связи Татарстана со стратегическим союзником России. Хотя Вьетнам со времен СССР всегда был таковым.

В октябре 2024 года в Казань для участия в саммите БРИКС прибыл премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь Фото: kremlin.ru

Товарооборот должен возрасти кратно

Социалистическая Республика Вьетнам – всеобъемлющий стратегический союзник Российской Федерации. Особенно важна эта роль стала в последнее время, после начала СВО на Украине. В прошлом году в июле отмечалось 30-летие со дня подписания Договора об основах дружеских отношений между Россией и Вьетнамом. А в январе 2025 года исполнилось 75 лет установлению дипломатических связей.

Татарстан старается идти в фарватере дружеских российско-вьетнамских отношений – осуществляются взаимные визиты официальных и бизнес делегаций, подписываются разнообразные документы о сотрудничестве.

Во Вьетнаме хорошо известна высокотехнологичная продукция Татарстана, в том числе грузовые автомобили «КАМАЗ» и вертолеты Ми-17. За 2024 год татарстано-вьетнамский товарооборот превысил 33 миллиона долларов. Вместе с тем ранее этот показатель достигал 60 миллионов долларов.

Татарстан старается идти в фарватере дружеских российско-вьетнамских отношений Фото: rais.tatarstan.ru

Возможно, в таких относительно скромных цифрах товарооборота не учитываются поставки военной продукции. Так, например, только в 2019 году Зеленодольский судостроительный завод им. А. М. Горького поставил 4 фрегата «Гепард» для нужд Министерства национальной обороны Вьетнама. Вьетнамской стороной тогда было озвучено желание приобрести третью пару фрегатов «Гепард».

По словам Рустама Минниханова, уровень взаимной торговли пока все же не отражает имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества. Российско-вьетнамский товарооборот по итогам прошлого года вырос на четверть. Действует соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами.

В целом Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было объявлено, что товарооборот РФ и Вьетнама за год вырос на 24%, до $4,6 млрд, в 2024 году. Россия и Вьетнам планируют утроить товарооборот к 2030 году – до $15 млрд.

Что касается вьетнамской общины в Республике Татарстан, посол Данг Минь Кой сообщил, что в настоящее время здесь проживают и работают около 700 вьетнамцев, а в университетах обучаются около 70 вьетнамских студентов. В 2014 году в городе Вьетчи было открыто представительство Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) на базе вуза-партнера. Ряд других университетов республики поддерживают связи с вьетнамскими партнерами.

При Ассамблее народов Татарстана вьетнамцы создали свое национально-культурное общество – «Доанкет». Здесь регулярно проводят национальные праздники, мероприятия, способствуют сближению народов, проживающих в России, и укреплению межнациональной дружбы.

Рабочий визит Рустама Минниханова во Вьетнам начался с возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое Фото: rais.tatarstan.ru

От почестей Хо Ши Мину к встрече с премьер-министром

Рабочий визит Рустама Минниханова во Вьетнам начался с возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. Затем Раис РТ принял участие в заседании круглого стола «Татарстан – Ханой». К слову, Хо Ши Мин словно незримо присутствовал рядом – Рустам Минниханов расположился аккурат в подножии его бюста.

«Мы заинтересованы в расширении экспортных поставок в Вьетнам нефтехимической и машиностроительной продукции, в том числе автомобилей, вертолетов и судов, автомобильных шин и компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования», – отметил Рустам Минниханов на заседании круглого стола «Татарстан – Ханой».

Минниханов встретился с заместителем председателя Народного комитета города Ханой Нгуен Мань Куйеном Фото: rais.tatarstan.ru

После заседания круглого стола Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя Народного комитета города Ханой Нгуен Мань Куйеном.

«Цель нашего визита – расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с вашей страной в целом и с городом Ханой в частности», – отметил Рустам Минниханов.

В свою очередь заместитель председателя Народного комитета города Ханоя отметил заинтересованность в развитии отношений с Татарстаном. В частности, интересен обмен опытом в вопросах городского благоустройства, организации общественного транспорта. По итогам встречи стороны договорились о формировании рабочей группы.

Далее Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в городе Ханой встретился с заместителем министра торговли и промышленности Вьетнама Чыонг Тхань Хоайем.

В рамках рабочего визита в городе Ханой Раис РТ встретился с заместителем министра торговли и промышленности Вьетнама Чыонг Тхань Хоайем Фото: rais.tatarstan.ru

Раис республики подчеркнул, что объем товарооборота на сегодняшний день достаточно скромный и есть ресурсы для его увеличения. В частности, в таких направлениях, как нефтепереработка, нефтехимия, энергетика, машиностроение, ИТ, высокие технологии. В завершение встречи стороны договорились об обмене бизнес-делегациями.

Кульминация рабочей поездки – Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Напомним, господин Фам Минь Тинь посещал Казань в октябре прошлого года для участия в саммите БРИКС.

В этом году Россия и Вьетнам отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Раис республики отметил необходимость придать новый импульс сотрудничеству на уровне регионов двух стран.

«Вьетнам – один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отношения между нашими странами носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства», – отметил Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Кульминация рабочей поездки – Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем Фото: rais.tatarstan.ru

Премьер-министр, обращаясь к Рустаму Минниханову, вспомнил свой визит в Казань на саммит БРИКС, отметив его высокую организацию. «Приветствуем Ваш визит, считаю, он активизирует региональные связи. Мы используем много камазовской продукции в нашей промышленности. И хотим, чтобы это сотрудничество продолжалось», – отметил премьер-министр.

Фам Минь Тинь обратил внимание, что сегодня Вьетнам расширяет авиасообщение с городами России, и предложил рассмотреть как один из городов направления Казань.

Визит можно считать результативным

Визит Рустама Минниханова во Вьетнам можно расценивать как результативный и развивающий дружные взаимоотношения Вьетнама и Татарстана. Важно, что визит состоялся по «горячим следам» Казанского саммита БРИКС, после чего Вьетнам заявил о желании присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера.

Визит во Вьетнам можно расценивать как результативный и развивающий дружные взаимоотношения Вьетнама и Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

Атмосфера визита была теплой, дружественной и проходила на фоне празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Сам визит Рустама Минниханова прошел на высоком уровне, включая встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Достигнут ряд договоренностей о расширении сотрудничества. Так что есть уверенность, что товарооборот между Татарстаном и Вьетнамом будет расти, а культурные связи – укрепляться.