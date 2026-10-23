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Общество 23 октября 2026 13:15

Под селом Тавели в РТ строится комплекс для хранения и переработки зерна

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Госстройнадзор РТ ведет проверку на соответствие требованиям проектной документации комплекса по хранению и переработке зерна с отделением приготовления кормов вблизи села Тавели Мамадышского района РТ. Строительство объекта агропромышленного комплекса отвечает целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщает Госстройнадзор Татарстана.

Инспектируются производственный корпус, силосные траншеи, навесы для хранения сена и соломы, АБК, очистные сооружения ливневых стоков, искусственный водоем, автовесы, трансформаторные подстанции №1 и №2, противопожарная насосная станция с резервуарами, автомобильная весовая на два проезда с контрольно-визировочной лабораторией, приемное устройство с автотранспорта на два проезда, зерноочистительное отделение, бункера отходов, зерносушильные отделения (1-я и 2-я линии), два зернохранилища силосного типа вместимостью 6495 куб. м каждое, бункера отгрузки зерна в автотранспорт на два проезда, подсобно-вспомогательное здание.

#мамадышский район рт #АПК Татарстана
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