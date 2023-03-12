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Происшествия 12 марта 2023 11:50

Под Саратовом столкнулись два десятка автомобилей, пострадали 15 человек

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Сегодня на трассе Сызрань – Саратов в Хвалынском районе произошло массовое ДТП, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, из-за гололеда столкнулись более 20 автомобилей, среди которых были грузовики и легковушки.

В результате ДТП в больницу доставили 15 пострадавших, один из них от госпитализации отказался.

По данным агентства, травмы получили трое детей. 14-летний подросток с ушибом головного мозга находится в тяжелом состоянии. У остальных детей диагностированы переломы.

#массовое ДТП #авария с пострадавшими
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