Под санкции Украины попали 51 человек и 134 компании из РФ, Австрии и Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкционный список. По утвержденному решению Совета национальной безопасности ограничения введены против 51 физлица и 134 юридических лиц. Информация появилась на сайте главы украинского государства.

Под санкции попали граждане России, Украины, Кипра, Великобритании. Среди них — состоятельные бизнесмены Вадим Ермолаев, а также Леонид (Лен) Блаватник. Первый является гражданином Кипра, второй — Великобритании.

Из компаний, оказавшихся в списке, — большинство зарегистрировано в Крыму. В основном они относятся к сфере услуг связи, ТВ. Однако также в нем есть юрлица из Латвии, Австрии и Белоруссии.