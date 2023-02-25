Под санкции ЕС попали Татьяна Ларионова, Альберт Каримов и Рамиль Ибатуллин

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова, замглавы Мнпромторга России Альберт Каримов и генерал-майор Рамиль Ибатуллин включены в новый, 10-й пакет санкций Евросоюза.

В документе уточняется, что Ларионова включена в список как депутат, «поддерживающий и реализовывающий политику, которая подрывают целостность, суверенитет и независимость» Украины. В том числе речь идет о законопроекте «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», касающемся четырех новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.

Альберт Каримов, как полагают в ЕС, «несет ответственность за действия и деятельность министерства (промышленности и торговли России — прим. Т-и), которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», а также за «аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

Третьим татарстанцем, включенным в 10-й пакет санкций, стал уроженец Апастовского района генерал-майор Рамиль Ибатуллин — командующий 90-й гвардейской танковой дивизией.

В общей сложности в «юбилейный» пакет санкций вошли 20 заместителей министров РФ, а также четыре депутата Госдумы.