«Под самым красивым хвостом павлина...»: Разин процитировал Раневскую после 2:5

Фото: скриншот с видео пресс-конференции

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин эмоционально высказался после поражения от «Адмирала» (2:5) в матче чемпионата КХЛ.

Наставник магнитогорцев процитировал Фаину Раневскую, заявив, что команда вышла на игру с пафосом, но оказалась «голой».

«Была во времена Советского Союза такая великая актриса – Фаина Раневская. <...> Одна из этих фраз звучит так: "Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная..." Пятая точка. Мне нельзя это слово говорить. "Поменьше пафоса, господа". Сегодня мы вышли на таком пафосе. А оказались голыми», – сказал Разин на пресс-конференции.

Тренер отметил, что «Адмирал» вышел работать: 31 блокированный бросок, 16 – во втором периоде.

«Всегда воздается желание, работа. Мы сегодня работать не захотели. Жаль, что тренерская работа подразумевает иногда работу хоккеистов. Сегодня, к сожалению, я этого не смог сделать», – добавил Разин.

Полная цитата Раневской звучит так: «Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа».