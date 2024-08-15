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Происшествия 15 августа 2024 08:07

Под Самарой пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов

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На железнодорожной станции Жигулевское море в Самарской области опрокинулись несколько вагонов поезда, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Согласно предварительной информации, вечером 14 августа 2024 года на пути необщего пользования случилось происшествие при отправлении грузового состава с подгорочного парка. Пять вагонов сошли с рельсов, причем три из них опрокинулись. Вагоны были загружены азотными удобрениями.

Несмотря на инцидент, задержек в движении поездов удалось избежать. В данный момент на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Куйбышевская транспортная прокуратура инициировала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры реагирования.

#поезд
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