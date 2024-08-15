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Под Самарой пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов
На железнодорожной станции Жигулевское море в Самарской области опрокинулись несколько вагонов поезда, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Согласно предварительной информации, вечером 14 августа 2024 года на пути необщего пользования случилось происшествие при отправлении грузового состава с подгорочного парка. Пять вагонов сошли с рельсов, причем три из них опрокинулись. Вагоны были загружены азотными удобрениями.
Несмотря на инцидент, задержек в движении поездов удалось избежать. В данный момент на месте происшествия ведутся восстановительные работы.
Куйбышевская транспортная прокуратура инициировала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры реагирования.
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