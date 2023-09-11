Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Под Ростовом девятиклассник с ножом пытался пробраться в школу, четыре человека ранены
Подросток с ножом при попытке зайти в школу в ростовском хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых, он был задержан, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Как выяснилось, вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток пытался пройти в школу. Он ранил троих сотрудников и родственника одного из учеников.
Позже его задержали, нападавшим оказался 9-классник, который учится в этой же школе. Предварительно, он страдает психическим заболеванием. С ним работают психологи.
Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, отметил губернатор.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа