Под Ростовом девятиклассник с ножом пытался пробраться в школу, четыре человека ранены

Подросток с ножом при попытке зайти в школу в ростовском хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых, он был задержан, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Как выяснилось, вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток пытался пройти в школу. Он ранил троих сотрудников и родственника одного из учеников.

Позже его задержали, нападавшим оказался 9-классник, который учится в этой же школе. Предварительно, он страдает психическим заболеванием. С ним работают психологи.

Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, отметил губернатор.