Под предлогом выигрыша денег аферисты похитили у жительницы Казани 700 тыс. рублей

Аферисты обманули 38-летнюю жительницу Казани, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

По предварительной информации, в мессенджере с женщиной связался неизвестный и сообщил, что она стала обладательницей денежного приза, но, чтобы его получить, нужно оплатить комиссию.

В итоге по указаниям незнакомца женщина перевела на разные счета в банках более 700 тысяч рублей. Мошенники убедили ее при этом, что все затраты в конечном счете вернутся ей на карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с банковского счета.