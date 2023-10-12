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Под предлогом выигрыша денег аферисты похитили у жительницы Казани 700 тыс. рублей
Аферисты обманули 38-летнюю жительницу Казани, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
По предварительной информации, в мессенджере с женщиной связался неизвестный и сообщил, что она стала обладательницей денежного приза, но, чтобы его получить, нужно оплатить комиссию.
В итоге по указаниям незнакомца женщина перевела на разные счета в банках более 700 тысяч рублей. Мошенники убедили ее при этом, что все затраты в конечном счете вернутся ей на карту.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с банковского счета.
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