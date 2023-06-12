Под покровом Заступницы: частица пояса Богородицы прибыла в Казанский собор в день юбилея

Сегодня утром в собор Казанской иконы Божией Матери был принесен ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы и частицей мощей родителей Девы Марии Иоакима и Анны.

Святыня прибыла в Татарстан из Санкт-Петербурга. Частица Пояса была принесена в Россию в 2011 году – сначала она объехала 14 городов, где ей поклонились более трех миллионов верующих, а затем была передана на вечное хранение в Казанский собор северной столицы. Это событие было приурочено к 200-летию обители.

Однако путешествия святыни не прекращались – верующие из разных уголков России просили, чтобы ковчег с частицей Пояса привозили в их города. В Казани святыня побывала не впервые. В этом году знаменательное событие связано с 225-й годовщиной закладки камня Казанского собора Божией Матери. Такой подарок для города стал символичным, ведь именно Пречистая Дева является покровительницей столицы Татарстана и местом обретения Казанской иконы Богоматери, где позже и был основан монастырь.

В этот день состоялась закладка камня Казанского собора, строительство его завершилось в 1808 году. Согласно преданию, девочке Матроне приснился сон, в котором ей явилась Дева Мария, она указала ей место, куда велела прийти и выкопать из земли икону. На месте обретения образа возвели величественный собор, там же был основан женский монастырь. В 1904 году явленная икона была украдена, а в 1932 году во время гонений на Церковь Казанский собор взорвали. На этом месте расположились различные фабрики и производства, но место обретения иконы оставалось нетронутым. 4 ноября 2015 года президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божьей Матери». Строительство завершилось в 2021 году.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В торжественной обстановке ковчег со святыней встретили Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и духовенство Татарстанской митрополии.

Под пение архиерейского мужского хора святыню внесли в храм и поместили в центре, после чего началось пение молитвы «Царице моя Преблагая» и все присутствующие встали на колени перед ковчегом.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Наш город находится под покровом Заступницы Усердной рода христианского. Символично, что именно в сегодняшний государственный праздник в наш город приходит великая святыня — чудотворный Пояс Пресвятой Богородицы и мощи ее родителей. За каждым богослужением мы поминаем святых праведных богоотец Иоакима и Анну — родителей Той, Которая явила в этот мир Спасителя мира», —обратился к собравшимся владыка Кирилл.

Собор постоянно наполнялся верующими, людей становилось все больше, за считанные минуты их стало нескольких сотен. Все объединились в молитве за Божественной литургией. Очень многие ждали этого дня, заранее постились и исповедались, чтобы сегодня причаститься. На глазах многих появились слезы, кто-то, закрыв лицо руками, плакал навзрыд.

Фото: © Пресс-служба Казанской Епархии

Прихожанка Казанского собора Валентина рассказал, что для ее мамы Пояс Пресвятой Богородицы – особо значимая вещь. Реплику этой святыни она не снимала даже во время сложнейшей операции, которую она не так давно перенесла.

«Она всегда его носила, наверное, он и помог ей перенести эту тяжелую операцию. И сегодня я тоже пришла, чтобы поклониться частице Пояса, и приобрести себе такой же, чтобы помогал мне в трудные минуты. Буду молиться Богоматери, чтобы берегла всех нас», — рассказала женщина, едва сдерживая слезы.

Согласно преданию, Пречистая Дева сама сплела пояс из верблюжей шерсти и носила до самой кончины. Наследники девы хранили его и передавали из поколения в поколение. С IV века святыня находилась в Влахернском храме Константинополя, заключенная в золотой ковчег с царской печатью. Уже несколько столетий реликвия считается чудотворной и все, кто приложился к ней, рассказывают о чудесах, которые после этого происходят в их жизни. В десятом веке Пояс было решено разделить на части. Одна из них хранится на святой горе Афон, в Ватопедском храме.

Настоятель казанского Кизического монастыря игумен Пимен рассказал, что несмотря на то, что святыня уже побывала в Казани, не все верующие смогли ей поклониться, поэтому они попросили привезти Ковчег с частицей Пояса еще раз.

«Сегодня в первый день Петрова поста Божия Матерь нас сугубо утешила пришествием такой святыни. Этот пояс касался ее тела и христиане с древних времен передавали эту святыню друг другу, поклонялись ей. Конечно, это большая радость, потому что мы молимся Царице Небесной как нашей заступнице, нашей путеводительнице к небесному отечеству и перед такой святыней мы верим, что Божия Матерь не откажет нам в своей помощи», — рассказал игумен.

Отец Пимен выразил надежду, что Богоматери поможет всем, кто приложится к частице ее Пояса.

«К сухому источнику народ не пойдет. Пояс Богородицы – это источник великой благодари и освящения. В ковчеге также есть частица мощей ее святых родителей праведных Иоакима и Анны, которых Церковь тоже сугубо ежедневно восславляет и почитает, поскольку на них сбылось обетование Божие, когда они уже в преклонном возрасте, вопреки всем физическим законам, зачали и родили пречистую Деву Марию», – поделился он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После завершения Литургии, состоялось Таинство Причастия, а затем Митрополит Кирилл обратился к верующим с проповедью. Его речь была посвящена заповеди о почитании родителей, так как в ковчеге хранились мощи отца и матери Богородицы.

«Когда мы перестаем чтить родителей, почитать предшествующее поколение, тогда сокращаются лета нашей жизни. И это мы видим сейчас, как только мы перестаем уважать, почитать, чтить по-настоящему, тогда и по-другому живем и сам человек, и общество. Поэтому очень важно, что мы не только сохраняем память наших предшественников, но и почитаем их. Почему 30 лет назад распалась эта великая держава? Потому что она основана была на лжи и на демонстративном отсутствии почитания старших. Мы видим это когда сегодня наши дети не доживают до зрелого возраста, потому что не слушают своих родителей, не почитают их, они больше верят тому, что идет из интернета», – сказал он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Архиерей напомнил, что сегодня день почитания Александра Невского, его родителей, благоверных князей Ярослава и Федосию, тоже всегда поминают в молитвах на Богослужениях. В этот день также родился царь Петр Алексеевич, чьего отца и мать также почитает Церковь.

«Не поминая родителей, невозможно знать, что из себя представляет человек. А родители Александра Невского, воспитавшие двоих сыновей, известных нам всем, явили пример огромного мужества, стойкости и веры в Бога», – отметил митрополит.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Выслушав проповедь архиерея, верующие выстроились в огромную очередь, чтобы приложиться к частице Пояса Богородицы.

Пребывать ковчег с частицей Пояса Девы Марии и частицей мощей ее родителей будет до 19.00 14 июня. Будет совершаться по четыре молебна в день, начиная с 11.00.