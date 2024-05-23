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Под Пестрецами нашли тысячу консервов с печенью минтая, которую пытались выдать за треску
Сотрудники полиции выявили факты незаконного производства, приобретения, хранения и сбыта рыбной продукции без маркировки и с поддельной маркировкой, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Во время осмотра ангара в одной из деревень Пестречинского района Татарстана было установлено, что там осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность с привлечением рабочих.
Рабочие консервировали печень минтая в банки, наклеивая на них этикетки с недостоверной информацией, указывая, что это печень трески от другого производителя.
В результате оперативных мероприятий было изъято 189 банок объемом 500 мл с готовой продукцией под поддельной маркировкой, 1117 банок с печенью трески без маркировки, бухгалтерские документы, оборудование, компьютеры и этикетки от имени некой компании.
По данному факту ОМВД по Пестречинскому району возбудило уголовное дело. Злоумышленникам грозит до трех лет заключения.
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