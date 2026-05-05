«Под окнами героев»: «Фронтовые бригады» навестили ветеранов Альметьевска

В Альметьевске в преддверии Дня Победы прошла ежегодная акция «Фронтовые бригады». Творческие коллективы города организовали выездные концерты, чтобы лично поздравить ветеранов, подарив им праздничное настроение прямо у домов.

В этом году «творческие десанты» навестили троих ветеранов. Среди них — участник Великой Отечественной войны Николай Афанасьевич Федотов, бывшая узница концлагеря Ольга Романовна Макарова и жительница блокадного Ленинграда Раиса Никаноровна Чернышова. В их адрес прозвучали слова благодарности за подвиг, пожелания здоровья и долголетия.

Поздравить ветеранов приехали глава района Гюзель Хабутдинова, депутаты Альметьевского городского Совета, председатель Совета ветеранов Владимир Яшанин и военный комиссар города и района Ратмир Галиуллин.

Для каждого ветерана организовали персональный концерт. Во дворах звучали песни военных лет, под которые ветераны подпевали знакомым с юности мелодиям.

Почетным гостям вручили цветы и подарки от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, администрации района и других участников акции.