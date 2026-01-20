«Под огнем и на доставке»: бойцу из Челнов в отпуске передали генераторы для СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий из Набережных Челнов, находящийся в краткосрочном отпуске, встретился с главой администрации Комсомольского района Ленаром Ахметзяновым.

В ходе встречи бойцу передали три генератора и комплект масел, которые в ближайшее время будут доставлены в зону проведения специальной военной операции.

Как отметил Ленар Ахметзянов, необходимость в таком оборудовании продиктована условиями службы на передовой.

«По определенным причинам не буду говорить ни позывного, ни имени, но тем не менее была необходимость иметь там генераторы. Как с его слов, это первая необходимость на поле – иметь свет, электричество, возможность где-то подзарядиться. Те генераторы и расходники, которые нами закуплены, обязательно будут переданы и доставлены в зону проведения специальной военной операции, чтобы наши бойцы могли выполнять боевые задачи», – подчеркнул он.

Сам военнослужащий рассказал, что находится в зоне СВО с 2023 года.

«Я с 23 года уже там, на СВО. Пошел за Россию воевать. Если не мы, то кто?» – говорит он. За время службы боец участвовал в активных боевых действиях, в том числе при освобождении Авдеевки. «Медаль получена за взятие Авдеевки. Задачу выполнили, и Авдеевка стала нашей», – отметил он.

В настоящее время его служба связана с обеспечением подразделений.

«От штурма я ушел. Сейчас все связано с доставкой: боеприпасы, еда, вода, завоз людей на позиции», – рассказал военнослужащий.

По его словам, такие выезды сопряжены с постоянным риском: «Когда едем, водитель смотрит за дорогой, двое – за небом. Если что-то летит, отстреливаемся или покидаем машину. Летело и в меня, и рядом взрывалось. Получал ранения, бывало, наезжали на мины».

Отдельно боец подчеркнул значение переданной техники.

«Генераторы – без них никуда. От них идет электричество: зарядка раций, ноутбуков, координация, усилители антенн. Там света нет вообще, все разрушено, поэтому генераторы – это необходимая первая вещь», – отметил он.

Военнослужащий также рассказал о настроениях на освобожденных территориях. По его словам, местные жители встречали российских военных с радостью и благодарностью за помощь и поддержку.

«Сегодня они очень благодарны России, а солдаты, в свою очередь, всегда помогают гражданским – и в Донецке, и в Луганске, и на всех освобожденных землях», – сказал он.

В завершение встречи боец поблагодарил за поддержку и выразил уверенность в исходе спецоперации: «Победа будет по-любому за нами».

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.