Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Под огнем артиллерии»: дрон ВСУ запечатлел атаку российских бронегрупп в Красногоровке
Кадры стремительной атаки двух российских бронегрупп в одном из районов города Красногоровка на Донецком направлении запечатлел дрон украинской аэроразведки.
На записи видно, как две колонны под огнем вражеской артиллерии преодолевают открытое пространство и въезжают в район частной застройки, по которому движутся до железнодорожной станции. Далее идет высадка пехоты, которая занимает здание вокзала и прилегающую к нему территорию.
Согласно последним данным Минобороны РФ, сейчас российские войска удерживают южную часть города. Противник пытается контратаковать, неся большие потери. «За минувшие сутки потери противника составили до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей», – сообщает пресс-служба МО РФ.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»