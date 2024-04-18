«Под огнем артиллерии»: дрон ВСУ запечатлел атаку российских бронегрупп в Красногоровке

Кадры стремительной атаки двух российских бронегрупп в одном из районов города Красногоровка на Донецком направлении запечатлел дрон украинской аэроразведки.

На записи видно, как две колонны под огнем вражеской артиллерии преодолевают открытое пространство и въезжают в район частной застройки, по которому движутся до железнодорожной станции. Далее идет высадка пехоты, которая занимает здание вокзала и прилегающую к нему территорию.

Согласно последним данным Минобороны РФ, сейчас российские войска удерживают южную часть города. Противник пытается контратаковать, неся большие потери. «За минувшие сутки потери противника составили до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей», – сообщает пресс-служба МО РФ.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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