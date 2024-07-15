news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 15 июля 2024 16:20

Под Одессой семь украинских дезертиров устроили перестрелку с пограничниками

Скопировать ссылку

Семеро дезертиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили перестрелку при попытке перейти границу. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, сотрудники погранслужбы встретили семерых дезертиров при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии. Их встретили на границе и пробовали задержать. В результате перестрелки пограничники отступили, понеся потери.

По словам подпольщика, дезертиры в реке избавились от оружия и погон, чтобы стать некомбатантами, на которых распространяются нормы беженцев.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2