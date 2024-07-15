Под Одессой семь украинских дезертиров устроили перестрелку с пограничниками

Семеро дезертиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили перестрелку при попытке перейти границу. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, сотрудники погранслужбы встретили семерых дезертиров при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии. Их встретили на границе и пробовали задержать. В результате перестрелки пограничники отступили, понеся потери.

По словам подпольщика, дезертиры в реке избавились от оружия и погон, чтобы стать некомбатантами, на которых распространяются нормы беженцев.