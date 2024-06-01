news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 1 июня 2024 09:35

Под Новороссийском обнаружили обломки украинского беспилотника

Скопировать ссылку

В станице Раевской под Новороссийском обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, предположительно, украинского производства, передает РИА Новости.

Ранее, в ночь на 31 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал о том, что в нескольких муниципалитетах региона была отражена атака украинских беспилотников. По предварительным данным, она не причинила существенного ущерба.

В Новороссийске спецслужбы вели обследование территории и поиск возможных упавших аппаратов. В результате в станице Раевской были найдены остатки беспилотника самолетного типа.

В районе раевских бань выставлено оцепление для обезвреживания собранных обломков БПЛА. Местные власти призывают граждан сохранять спокойствие.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2