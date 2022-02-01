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Происшествия
1 февраля 2022  09:50
Полина Шевчук

Под Новгородом нашли тело пропавшей двухлетней девочки

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Волонтеры обнаружили под Новгородом тело двухлетней малышки, которая пропала больше недели назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисковый отряд «Феникс».

«Найдена. Погибла.» – гласит надпись под фото пропавшей девочки на странице волонтеров в соцсети.

Напомним, двухлетняя малышка пропала из дома в населенном пункте Холма в ночь на 25 января. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать и отчима девочки арестовали на два месяца. Известно, что семья многодетная, в ней воспитывается восемь детей. 

#погиб ребенок #погибла девочка
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