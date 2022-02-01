Под Новгородом нашли тело пропавшей двухлетней девочки
Волонтеры обнаружили под Новгородом тело двухлетней малышки, которая пропала больше недели назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисковый отряд «Феникс».
«Найдена. Погибла.» – гласит надпись под фото пропавшей девочки на странице волонтеров в соцсети.
Напомним, двухлетняя малышка пропала из дома в населенном пункте Холма в ночь на 25 января. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Мать и отчима девочки арестовали на два месяца. Известно, что семья многодетная, в ней воспитывается восемь детей.