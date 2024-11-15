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Под Нижнекамском выявлено загрязнение реки Иныш и порча земель лесного фонда
В Нижнекамском районе Татарстана обнаружено загрязнение вод реки Иныш и порча земель лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Инспекторы Закамского территориального управления ведомства выявили, что в водоохранной зоне реки Иныш на площади более 55 тыс. кв. метров снят и перемещен плодородный слой почвы.
Пострадавший участок относится к землям лесного фонда. Поэтому все собранные материалы в соответствии с разграничением полномочий были направлены в Министерство лесного хозяйства РТ.
При этом анализы проб воды, взятых из реки Иныш, показали, что содержание марганца в ней превышает предельно допустимую концентрацию в 20 раз, цинка — в 15 раз, меди — в 3,2 раза, фенола — в 30 раз, формальдегида — в 3,3 раза, а сульфатов — в 3,2 раза. ПДК биологического потребления кислорода превышено в 3,1 раза.
Река Иныш является притоком реки Зай, впадающей в протоку Старая Кама (левую протоку Камы). Ее длина составляет 19 километров, а площадь водосборного бассейна — 84,9 кв. километра.
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