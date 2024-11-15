news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 15 ноября 2024 11:33

Под Нижнекамском выявлено загрязнение реки Иныш и порча земель лесного фонда

Скопировать ссылку
Под Нижнекамском выявлено загрязнение реки Иныш и порча земель лесного фонда
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Нижнекамском районе Татарстана обнаружено загрязнение вод реки Иныш и порча земель лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Инспекторы Закамского территориального управления ведомства выявили, что в водоохранной зоне реки Иныш на площади более 55 тыс. кв. метров снят и перемещен плодородный слой почвы.

Пострадавший участок относится к землям лесного фонда. Поэтому все собранные материалы в соответствии с разграничением полномочий были направлены в Министерство лесного хозяйства РТ.

При этом анализы проб воды, взятых из реки Иныш, показали, что содержание марганца в ней превышает предельно допустимую концентрацию в 20 раз, цинка — в 15 раз, меди — в 3,2 раза, фенола — в 30 раз, формальдегида — в 3,3 раза, а сульфатов — в 3,2 раза. ПДК биологического потребления кислорода превышено в 3,1 раза.

Река Иныш является притоком реки Зай, впадающей в протоку Старая Кама (левую протоку Камы). Ее длина составляет 19 километров, а площадь водосборного бассейна — 84,9 кв. километра.

#Экология #превышение пдк #лесной фонд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100