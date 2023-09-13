Под Нижнекамском врезались в столб и перевернулись «Жигули», погиб мужчина

Под Нижнекамском в поселке Камские поляны произошло смертельное ДТП.

Фото: © очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, водитель «Жигулей» на большой скорости врезался в столб. От удара машина опрокинулась на бок.

Фото: © очевидцы

Водитель погиб на месте. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.