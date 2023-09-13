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Руc Тат
Происшествия 13 сентября 2023 18:25

Под Нижнекамском врезались в столб и перевернулись «Жигули», погиб мужчина

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Под Нижнекамском в поселке Камские поляны произошло смертельное ДТП.

Фото: © очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, водитель «Жигулей» на большой скорости врезался в столб. От удара машина опрокинулась на бок.

Фото: © очевидцы

Водитель погиб на месте. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

#смертельное дтп
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