Под Нижнекамском столкнулись три автомобиля – один из водителей госпитализирован

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Накануне на 73-м км автодороги Чистополь - Нижнекамск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.

Массовая авария произошла в районе полудня. Предварительно, 45-летний водитель «ГАЗель», двигаясь со стороны Чистополя в Нижнекамск, не учел скорость, дистанцию и столкнулся со впереди едущим автомобилем «Лада Калина», который в результате столкновения откинуло на встречную полосу. В результате отечественная легковушка врезалась в Skoda Fabia.

В результате ДТП пострадал 54-летний водитель автомобиля «Лада Калина», его госпитализировали в НЦРМБ. Госпитализирован. Кроме того различные травмы получили водитель и пассажир Skoda.