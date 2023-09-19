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Под Нижнекамском столкнулись три автомобиля – один из водителей госпитализирован
Накануне на 73-м км автодороги Чистополь - Нижнекамск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Нижнекамска.
Массовая авария произошла в районе полудня. Предварительно, 45-летний водитель «ГАЗель», двигаясь со стороны Чистополя в Нижнекамск, не учел скорость, дистанцию и столкнулся со впереди едущим автомобилем «Лада Калина», который в результате столкновения откинуло на встречную полосу. В результате отечественная легковушка врезалась в Skoda Fabia.
В результате ДТП пострадал 54-летний водитель автомобиля «Лада Калина», его госпитализировали в НЦРМБ. Госпитализирован. Кроме того различные травмы получили водитель и пассажир Skoda.
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