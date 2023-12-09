Под Нижнекамском соседи спасли мужчину из загоревшегося дома

Пожар произошел в селе Шереметьевка на Садовой улице, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На площади 64 квадратных метра загорелся частный дом. Еще до появления огнеборцев соседи спасли из него мужчину. Его госпитализировали с ожогами шеи и дыхательных путей.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные оперативно справились с огнем. Причина возгорания пока устанавливается.