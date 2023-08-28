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Под Нижнекамском открыли пруд имени погибшего руководителя исполкома Юрия Болтикова
В поселке Трудовой Нижнекамского района РТ открыли пруд имени Юрия Болтикова — экс-руководителя исполкома Нижнекамска, который ушел из жизни год назад в возрасте 44 лет.
Как сообщается в Telegram-канале городской администрации, Юрий Болтиков мечтал о благоустройстве этого пруда. Здесь также планируется оборудовать пляжную зону, игровую площадку, зону для пикников и парковку.
«Мы верим, что дело Юрия будет дальше жить и это общественное пространство станет только лучше», — отметил руководитель исполкома района Роман Булатов.
Мероприятие также посетили заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников, вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина, родные и близкие покойного чиновника.
Почетное право открыть мемориальную доску предоставили матери, Татьяне Болтиковой, и вдове, Анжелике Болтиковой.
«Сегодня много было сказано теплых слов в адрес моего сына Юры. Да, он был патриотом своей малой родины. Он любил свой город, свой родной поселок, в котором провёл детство. Он очень хотел благоустроить этот пруд. Сегодня осуществилась его мечта. Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто помог это сделать», — сказала Татьяна Болтикова.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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