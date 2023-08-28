Под Нижнекамском открыли пруд имени погибшего руководителя исполкома Юрия Болтикова

В поселке Трудовой Нижнекамского района РТ открыли пруд имени Юрия Болтикова — экс-руководителя исполкома Нижнекамска, который ушел из жизни год назад в возрасте 44 лет.

Как сообщается в Telegram-канале городской администрации, Юрий Болтиков мечтал о благоустройстве этого пруда. Здесь также планируется оборудовать пляжную зону, игровую площадку, зону для пикников и парковку.

«Мы верим, что дело Юрия будет дальше жить и это общественное пространство станет только лучше», — отметил руководитель исполкома района Роман Булатов.

Мероприятие также посетили заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников, вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина, родные и близкие покойного чиновника.

Почетное право открыть мемориальную доску предоставили матери, Татьяне Болтиковой, и вдове, Анжелике Болтиковой.

«Сегодня много было сказано теплых слов в адрес моего сына Юры. Да, он был патриотом своей малой родины. Он любил свой город, свой родной поселок, в котором провёл детство. Он очень хотел благоустроить этот пруд. Сегодня осуществилась его мечта. Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто помог это сделать», — сказала Татьяна Болтикова.