Под Нижнекамском остановились более 10 тысяч гусей, летящих на север

В Нижнекамском районе на озере Лебяжье остановилась огромная стая гусей летящих на места летнего гнездования. Экологи насчитали в стае более 10 тысяч птиц, написал фотограф Радик Кутушев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ближе к вечеру все гуси разлетаются на ночную кормежку к ближайшим полям, а уже в утренние часы, после жора с громким гоготом тысячи и тысячи возвращаются к водоему», - рассказал он в соцсетях.

Он приложил фотографии, на которых видно огромное количество птиц на озере.

Кутушев объяснил, что Лебяжье выбрали своей стоянкой белолобые гуси и гуси гуменники. Они проводят зиму на западе Европы, а поздней весной летят в сторону тундры. Сначала птицы добираются до районов Центральной России, а затем поворачивают на север.