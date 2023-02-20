Под Нижнекамском на трассе загорелась фура с конфетами

В Нижнекамском районе на трассе Чистополь – Казань загорелась грузовая фура, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По данным министерства, ДТП произошло в пяти километрах от Камских Полян. На ходу у фуры, которая перевозила конфеты, загорелась кабина. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место прибыла автоцистерна добровольной пожарной команды «Шереметьевка». Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

МЧС напоминает, что одной из наиболее распространенных причин пожаров на грузовом транспорте является неисправная проводка и проблемы с ходовой частью, из-за которой возгораются колеса.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В группе риска находятся старые грузовики и авто, побывавший в ДТП, ведь во время ремонта мастера могут не уделить поврежденным проводам внимание. Кроме того, в сильные морозы изоляция становится хрупкой.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Водителям следует использовать во время стоянки выключатель массы, с особой аккуратностью пользоваться потребляющими большое количество энергии электроприборами, а колеса могут загореться из-за износа подшипников или заклинивших тормозных колодок. Обе эти неисправности легко заметить во время предрейсового осмотра, которым не стоит пренебрегать.