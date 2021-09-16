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Ру Тат
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16 сентября 2021  08:48
Полина Шевчук

Под Нижнекамском легковушка вылетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

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Авария произошла сегодня в первом часу ночи в Нижнекамском районе республики неподалеку от села Туба.

Как рассказали свидетели ДТП, водитель Hyundai на большой скорости вылетел с дороги в кювет, где машина перевернулась.

«За рулем был молодой человек, лет 22-25. Он скончался на месте происшествия», – уточнили свидетели аварии.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска, около девяти вечера 23-летний юноша позвонил друзьям и сказал, что к ним приедет. Через некоторое время приятели стали беспокоится, что друг не едет, и отправились на его поиски.

#смертельное дтп #погиб водитель
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