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Ру Тат
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Происшествия
4 ноября 2022  10:58
Полина Шевчук

Под Нижнекамском легковушка сбила юношу, который выскочил на дорогу

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ДТП произошло 2 ноября в девятом часу вечера на трассе Нижнекамск – Чистополь, рассказали «Татар-информу»в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель легковушки Deawoo сбил 20-летнего юношу, который выскочил на дорогу. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов и заметить его заранее в темноте было невозможно.

«Постаревшего с травмой головы, переломом ног и плеча доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ГИБДД РТ.

#сбил пешехода #гибдд рт
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