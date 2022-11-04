Под Нижнекамском легковушка сбила юношу, который выскочил на дорогу

ДТП произошло 2 ноября в девятом часу вечера на трассе Нижнекамск – Чистополь, рассказали «Татар-информу»в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель легковушки Deawoo сбил 20-летнего юношу, который выскочил на дорогу. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов и заметить его заранее в темноте было невозможно.

«Постаревшего с травмой головы, переломом ног и плеча доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в ГИБДД РТ.