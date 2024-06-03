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Происшествия 3 июня 2024 17:36

Под Нижнекамском иномарка насмерть сбила подростка на мотоцикле

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Трагический инцидент произошел вечером 2 июня на автодороге Сухарево-Заинск в Нижнекамском районе Татарстана. Водитель автомобиля Renault совершил наезд на мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний мотоциклист погиб на месте.

Фото: © республиканская Госавтоинпекция

На место аварии выезжал исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Рустем Хазипов для оценки ситуации и координации действий правоохранительных органов.

По факту ДТП организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры.

#смертельное дтп
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