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Под Нижнекамском иномарка насмерть сбила подростка на мотоцикле
Трагический инцидент произошел вечером 2 июня на автодороге Сухарево-Заинск в Нижнекамском районе Татарстана. Водитель автомобиля Renault совершил наезд на мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний мотоциклист погиб на месте.
На место аварии выезжал исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Рустем Хазипов для оценки ситуации и координации действий правоохранительных органов.
По факту ДТП организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры.
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