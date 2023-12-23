news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Под Нижнекамском бензовоз выехал с трассы и опрокинулся на бок
Скопировать ссылку
В Нижнекамском районе произошла авария с бензовозом, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.
На Южной автодороге, примерно на третьем километре, водитель грузовика не справился с управлением и сьехал в кювет.
В результате бензовоз опрокинулся на бок. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2