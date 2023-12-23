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Происшествия 23 декабря 2023 10:41

Под Нижнекамском бензовоз выехал с трассы и опрокинулся на бок

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В Нижнекамском районе произошла авария с бензовозом, сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

На Южной автодороге, примерно на третьем километре, водитель грузовика не справился с управлением и сьехал в кювет.

Фото: © очевидцы

В результате бензовоз опрокинулся на бок. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Фото: © Очевидцы

#нижнекамск #ДТП
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