news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
27 мая 2022  11:40
Полина Шевчук

Под Нижнекамском автоинспекторы спасли женщину, которая на авто вылетела с трассы

news_top_970_100
Под Нижнекамском автоинспекторы спасли женщину, которая на авто вылетела с трассы

Серьезная авария произошла в минувший вторник на трассе под Нижнекамском. Случайными свидетелями происшествия стал экипаж ДПС, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

 

Фото: ©  пресс-служба МВД по РТ

Врио заместителя начальника полиции Управления МВД России по Нижнекамскому району майор полиции Руслан Миколов на дороге в районе деревни Балчиклы увидел, что впередиидущая легковушка «Лада» вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

 

Фото: ©  пресс-служба МВД по РТ

Полицейские и еще один свидетель ДТП сразу же бросились на помощь водителю. Они перевернули автомобиль и увидели, что за рулем находится пожилая женщина. 64-летнюю пострадавшую вытащили из салона авто и оказали ей доврачебную помощь, после чего передали медикам скорой.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Сейчас автоледи находиться на лечении в Нижнекамской центральной многопрофильной больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
 

#помощь на дороге #МВД по РТ #вылетел в кювет
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100