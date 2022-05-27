Под Нижнекамском автоинспекторы спасли женщину, которая на авто вылетела с трассы

Серьезная авария произошла в минувший вторник на трассе под Нижнекамском. Случайными свидетелями происшествия стал экипаж ДПС, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Врио заместителя начальника полиции Управления МВД России по Нижнекамскому району майор полиции Руслан Миколов на дороге в районе деревни Балчиклы увидел, что впередиидущая легковушка «Лада» вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Полицейские и еще один свидетель ДТП сразу же бросились на помощь водителю. Они перевернули автомобиль и увидели, что за рулем находится пожилая женщина. 64-летнюю пострадавшую вытащили из салона авто и оказали ей доврачебную помощь, после чего передали медикам скорой.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Сейчас автоледи находиться на лечении в Нижнекамской центральной многопрофильной больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

