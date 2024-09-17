Под Нижнекамском 15-летнего подростка поймали за рулем питбайка

В Нижнекамском районе Татарстана автоинспекторы поймали подростка за рулем питбайка. Он ездил по дорогам на своем мини-мотоцикле, что делать категорически запрещено.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

Госавтоинспекция Нижнекамска напоминает, что несовершеннолетние привлекаются к ответственности за управление транспортом. За данное нарушение грозит штраф до 15 тыс. рублей. К ответственности также привлекают и родителей подростков. Штраф – 30 тыс. рублей.