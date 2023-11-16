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Под мостом на улице Арбузова заменили почти 180 метров провода трамвайной контактной сети
В Казани, под мостом по улице Арбузова, заменили 178 метров контактного провода трамваев в обоих направлениях. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».
Кроме того, за две недели ноября сотрудники предприятия на улице Ершова по направлению на Сибирский тракт заменили автоматическую управляемую стрелку и сместили ее, добавив 153 метра контактного провода, что троллейбусам маршрута № 7 было удобнее перестраиваться. На 22-х пролетах (от дома № 55 по ул. Ершова до перекрестка Акчарлак) смещена ближе к тротуару контактная сеть троллейбуса, чтобы подвижные составы ездили по выделенной полосе для общественного транспорта без отклонений.
На улице Восстания продолжается реконструкция контактной сети троллейбуса № 1 — здесь установлено 8 кронштейнов, перенесена контактная сеть с поперечных тросов на кронштейны.
На проспекте Победы устранили последствия аварии, установив новую опору между трамвайными путями у остановки «Дворец правосудия».
На улице Пушкина по направлению в Речной порт была установлена новая автоматическая стрелка со смещением на один пролет, аналогичные работы были проведены на улице Ямашева, перед поворотом на улицу Ибрагимова.
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