«Под мобилизацию не попал, пошел по контракту»: как поддерживают бойцов на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Раз в месяц власти Набережных Челнов направляют шефский конвой военнослужащим в зону спецоперации. А волонтеры вяжут носки, шьют спасательные покрывала, готовят супы, изготавливают маскировочные сети и многое другое. Девиз активистов — «Всё для фронта, всё для Победы».

Военнослужащий с позывным Баркас окончил высшее артиллерийское командное училище. Поэтому и задался вопросом, как он может не отправиться в зону проведения СВО, когда это требуется. К тому же ранее боец давал присягу.

«Сам кадровый офицер. Под мобилизацию я не попал. И в том году, 19 апреля, убыл туда. Попал именно в свой, республиканский полк. Сейчас несем службу», — рассказал военнослужащий.

Нести службу достойно помогают еще и неравнодушные жители Татарстана. По словам военнослужащих, им очень приятно читать письма из родной республики. Вот только у них не всегда бывает время ответить. Благодарят они и за домашние супы и маскировочные сети.

«Отдельно по масксетям хотелось бы сказать отдельное спасибо. Так как, учитывая нашу местность, нам часто прилетает, и деревья редеют. Маскировка нам необходима. В нашем случае ваши масксети нам очень помогают, и они нам в дальнейшем также очень необходимы», — отметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Супы очень вкусные, сытные. Чувствуется тепло родного дома, родного края. Дуновение, так скажем, близких людей по духу, которые нам помогают, в том числе близкие родственники», — поделился боец.

Кроме того, семьи военнослужащих поддерживает и власть. Для близких бойцов есть определенные льготы. Их дети бесплатно питаются в школах, не платят за посещение кружков. Администрация Центрального района Челнов организовала для родных защитников Отечества мультпоходы в кинотеатры.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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