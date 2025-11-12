Под Менделеевском мужчина пытался растопить баню бензином и попал в больницу с ожогами

Сегодня произошел пожар в пригороде Менделеевска в СНТ «Дружба-4». По прибытии пожарных горела внутренняя обшивка бани на 10 квадратах.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в результате пожара пострадал 45-летний мужчина. С ожогами его госпитализировали в Менделеевскую ЦРБ.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Выяснилось, что мужчина выполнял отделочные работы, замерз и решил растопить печь при помощи бензина, что категорически запрещено.