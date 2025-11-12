news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 ноября 2025 20:27

Под Менделеевском мужчина пытался растопить баню бензином и попал в больницу с ожогами

Читайте нас в
Телеграм
Под Менделеевском мужчина пытался растопить баню бензином и попал в больницу с ожогами

Сегодня произошел пожар в пригороде Менделеевска в СНТ «Дружба-4». По прибытии пожарных горела внутренняя обшивка бани на 10 квадратах.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в результате пожара пострадал 45-летний мужчина. С ожогами его госпитализировали в Менделеевскую ЦРБ.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Выяснилось, что мужчина выполнял отделочные работы, замерз и решил растопить печь при помощи бензина, что категорически запрещено.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025