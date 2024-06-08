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Происшествия 8 июня 2024 14:52

Под Лениногорском столкнулись легковушки, шесть человек пострадали

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В Лениногорском районе произошло ДТП с двумя легковушками, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

На трассе Лениногорск – Черемшан лоб в лоб столкнулись Hyundai и «Лада».

С места ДТП медики увезли в Бугульминскую ЦРБ шесть взрослых пострадавших.

#ДТП в Татарстане
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