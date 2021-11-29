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Ру Тат
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Происшествия
29 ноября 2021  17:35
Полина Шевчук

Под Лениногорском спасли пожилого лыжника, который потерялся на прогулке в лесу

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В 14.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от пожилой женщины. Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, женщина сообщила, что ее 83-летний супруг ушел кататься на лыжах в лес под Лениногорском. Через некоторое время мужчина позвонил жене и сообщил, что заблудился.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На поиски пожилого мужчины отправились спасатели, полицейские и сотрудники НГДУ Лениногорскнефть.

В 15.45 Сотрудники ЗПСО №7 нашли пропавшего лыжника. Помощь медиков ему не потребовалась. 

#МЧС РТ #потерялся #заблудились в лесу
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