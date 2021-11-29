Под Лениногорском спасли пожилого лыжника, который потерялся на прогулке в лесу

В 14.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от пожилой женщины. Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, женщина сообщила, что ее 83-летний супруг ушел кататься на лыжах в лес под Лениногорском. Через некоторое время мужчина позвонил жене и сообщил, что заблудился.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На поиски пожилого мужчины отправились спасатели, полицейские и сотрудники НГДУ Лениногорскнефть.

В 15.45 Сотрудники ЗПСО №7 нашли пропавшего лыжника. Помощь медиков ему не потребовалась.