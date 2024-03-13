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Под Лаишево внедорожник влетел в КамАЗ и оба авто загорелись, водитель легковушки погиб
Накануне вечером в Лаишевском районе произошла смертельная авария с грузовиком, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель китайского внедорожника выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом. В итоге обе машины загорелись.
В результате аварии водитель иномарки скончался на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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