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Происшествия 13 марта 2024 08:04

Под Лаишево внедорожник влетел в КамАЗ и оба авто загорелись, водитель легковушки погиб

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Накануне вечером в Лаишевском районе произошла смертельная авария с грузовиком, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель китайского внедорожника выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом. В итоге обе машины загорелись.

Фото: © Татарстанская Госавтоинспекция

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

#смертельное дтп
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