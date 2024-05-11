Под Курском при обстреле со стороны Украины погиб мужчина

Мужчина умер в больнице после того, как украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», – указал он в своем телеграм-канале.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 11 мая в Курской области были нейтрализованы три беспилотника. В регионе примерно с 23:00 до 4:10 была объявлена опасность атаки дронов.