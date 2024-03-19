news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 19 марта 2024 13:23

Под Курском и рядом с Белгородской областью уничтожены украинские ДРГ

Скопировать ссылку

Вооруженные силы РФ уничтожили пункт дислокации диверсионно-разведывательной группы у границ Курской области ударами планирующих бомб, сообщили в Минобороны.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали ДРГ в лесу приграничного с Белгородской областью района.

#Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2