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Под Курском и рядом с Белгородской областью уничтожены украинские ДРГ
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Вооруженные силы РФ уничтожили пункт дислокации диверсионно-разведывательной группы у границ Курской области ударами планирующих бомб, сообщили в Минобороны.
Кроме того, ВС РФ ликвидировали ДРГ в лесу приграничного с Белгородской областью района.
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