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Происшествия 16 марта 2024 09:14

Под Кукмором «Лада» вылетела в овраг и легла в нем на бок

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В Татарстане между Кукморским и Мамадышским районами произошла авария, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Фото: © «Татар-информ»

Рядом с деревней Нижняя Русь водитель «Лады» не справился с управлением и вылетел в кювет. Легковушка упала с высоты в дренажную канаву и опрокинулась на бок.

По предварительной информации, водитель не пострадал.

#ДТП в Татарстане
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