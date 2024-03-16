Под Кукмором «Лада» вылетела в овраг и легла в нем на бок

В Татарстане между Кукморским и Мамадышским районами произошла авария, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

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Рядом с деревней Нижняя Русь водитель «Лады» не справился с управлением и вылетел в кювет. Легковушка упала с высоты в дренажную канаву и опрокинулась на бок.

По предварительной информации, водитель не пострадал.