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Под Кукмором «Лада» вылетела в овраг и легла в нем на бок
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В Татарстане между Кукморским и Мамадышским районами произошла авария, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
Рядом с деревней Нижняя Русь водитель «Лады» не справился с управлением и вылетел в кювет. Легковушка упала с высоты в дренажную канаву и опрокинулась на бок.
По предварительной информации, водитель не пострадал.
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