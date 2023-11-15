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Руc Тат
СВО 15 ноября 2023 10:54

Под Кременной в плен попали два грузинских наемника-снайпера ВСУ

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В плен к российским войскам под Кременной попали два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ, сообщает РИА Новости.

«Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона», — сообщил военнослужащий группировки войск «Центр».

Один из наемников рассказал, что они шли менять снайперов из Бразилии, но заблудились и оказались на российских позициях. Он отметил, что сдался российским бойцам без сопротивления.

#спецоперация на Украине
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