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СВО 1 октября 2024 13:43

Под Кременной иностранные наемники ВСУ попали в засаду

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Иностранные наемники под Кременной попали в засаду, которую устроили российские войска, сообщает ТАСС. Те из иностранных военнослужащих, кому удалось скрыться, не пытались помочь сослуживцам.

Российские власти много раз отмечали, что для Вооруженных сил России иностранные наемники являются законной целью. По информации от СК, на прошлой неделе к уголовной ответственности привлекли 785 наемников, которые воевали на стороне ВСУ.

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