В Зеленом Бору за два дня под лед повалились сразу два экскаватора и один трактор. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы.

Судя потрасскзаам свидетели происшествия, вначале пол лед ушел один трактор, ему на помощь пришел экскаватор, однако и он провалился. Еще один экскаватор, который пытался вытащить «коллег», ждала та же учесть и он оказался в воде.

Сегодня силами местных жителей тяжелую технику удалось вытащить на берег.