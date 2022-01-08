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Происшествия
8 января 2022  12:38
Полина Шевчук

Под Казанью жители поселка вытащили повалившиеся под лед трактор и экскаваторы

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Под Казанью жители поселка вытащили повалившиеся под лед трактор и экскаваторы

В Зеленом Бору за два дня под лед повалились сразу два экскаватора и один трактор. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы.

Судя потрасскзаам свидетели происшествия, вначале пол лед ушел один трактор, ему на помощь пришел экскаватор, однако и он провалился. Еще один экскаватор, который пытался вытащить «коллег», ждала та же учесть и он оказался в воде.

Сегодня силами местных жителей тяжелую технику удалось вытащить на берег.

#провалился под лед
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