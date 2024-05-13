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Происшествия 13 мая 2024 20:04

Под Казанью загорелось здание фирмы по производству брусчатки

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Сегодня в деревне Калинино Высокогорского района РТ произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, на улице Николая Агеева загорелось здание фирмы по производству брусчатки.

В настоящее время на месте работают пожарные. Пострадавших нет.

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