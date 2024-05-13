Под Казанью загорелось здание фирмы по производству брусчатки

Сегодня в деревне Калинино Высокогорского района РТ произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, на улице Николая Агеева загорелось здание фирмы по производству брусчатки.

В настоящее время на месте работают пожарные. Пострадавших нет.