Под Казанью хотят создать «Курбан-хаб» для проведения жертвоприношений

В Казани рассматривают возможность создания крупной загородной площадки для проведения жертвоприношений во время Курбан-байрама. О планах по строительству так называемого «Курбан-хаба» на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный имам-мухтасиб Казани Рустам хазрат Валиуллин, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, в перспективе все основные процессы, связанные с проведением обряда, могут быть сосредоточены за пределами столицы Татарстана.

«У нас планы есть за городом построить огромный Курбан-хаб, где будет все это сосредотачиваться. Возможно, где-нибудь в Лаишевском районе, в 50–100 километрах от Казани», – сообщил Валиуллин.

Он подчеркнул, что уже сейчас все официальные площадки для жертвоприношений в Казани организованы с соблюдением требований безопасности и этических норм. Территории закрывают специальными ограждениями, чтобы сам процесс не был виден посторонним.

По словам хазрата, представители духовенства и ветеринарных служб накануне лично объехали все площадки города и проверили условия работы.

«Нет такого, чтобы прямо на улице резали скотину. Все места ограждены от всеобщего обозрения. Каждый год устанавливаются специальные конструкции, и в этом году их также уже начали монтировать», – отметил он.

При этом Валиуллин признал, что полностью исключить присутствие детей на площадках невозможно, поскольку родители сами принимают решение, брать их с собой или нет.

«Мы не можем запретить то, что не запрещено религией. Если родители хотят показать детям, как проходит жертвоприношение, это их право. Наша задача – обеспечить, чтобы все происходило в закрытом, организованном пространстве и соответствовало общепринятым нормам», – пояснил он.

Главный имам-мухтасиб также обратил внимание, что идея создания отдельного загородного комплекса связана в том числе с желанием сделать проведение обряда более централизованным и удобным для всех сторон.

Тему поддержал и заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Татарстана Габдулхак Мотыгуллин. Он заявил, что власти республики действительно намерены проработать вопрос переноса крупных площадок для жертвоприношений за пределы Казани.

«Мы будем стремиться, чтобы в Казани появилась соответствующая площадка за городом. В Набережных Челнах такая площадка уже есть – она расположена отдельно. У кого есть необходимость, люди туда выезжают. В Казани тоже будем к этому стремиться», – сказал он.

По словам Мотыгуллина, вопрос планируют обсудить на уровне городского исполкома. При этом власти намерены учитывать интересы как жителей города, так и верующих.

«Это надо организовать таким образом, чтобы и люди не пострадали, чтобы все стороны остались довольны», – подчеркнул представитель ветеринарной службы.

Напомним, в 2026 году Курбан-байрам в Татарстане отметят 27 мая. В Казани для проведения обряда жертвоприношения организуют 17 специальных площадок при мечетях. Совершать обряд можно будет в течение трех дней после праздничного намаза.