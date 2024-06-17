Под Казанью столкнулись фура и грузовик с краном-манипулятором, пострадал один человек

Серьезная авария с участием двух грузовых автомобилей произошла сегодня на 776-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» под Казанью. Об этом сообщают очевидцы ДТП.

По имеющейся информации, недалеко от села Набережные Моркваши столкнулись грузовик Scania и автомобиль HINO 1225 с установленным краном-манипулятором.

В результате сильного удара у HINO частично разрушилась кабина, и большегруз опрокинулся на бок.

По предварительным данным, в этой аварии пострадал один из водителей грузовиков, получивший травмы.