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Под Казанью столкнулись фура и грузовик с краном-манипулятором, пострадал один человек
Серьезная авария с участием двух грузовых автомобилей произошла сегодня на 776-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» под Казанью. Об этом сообщают очевидцы ДТП.
По имеющейся информации, недалеко от села Набережные Моркваши столкнулись грузовик Scania и автомобиль HINO 1225 с установленным краном-манипулятором.
В результате сильного удара у HINO частично разрушилась кабина, и большегруз опрокинулся на бок.
По предварительным данным, в этой аварии пострадал один из водителей грузовиков, получивший травмы.
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