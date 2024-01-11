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Под Казанью столкнулись две иномарки, пять человек госпитализированы
ДТП произошло сегодня в районе полудня.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, автоледи за рулем Chery, двигаясь по Матюшинскому тракту со стороны Песчаных Ковалей, не справилась с управлением. В итоге иномарку развернуло на дороге. В это время за ней следовал Ford, водитель которого не успел затормозить и влетел в Chery.
В итоге пострадали пять человек, их госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.
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