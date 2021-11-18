Под Казанью спасли слепого пса, которого кто-то привязал к рельсам

В поселке Васильево спасли слепого пса, который был привязан к рельсам. Свидетельницей этого страшного зрелища стала местная жительница. Она сразу же обратилась за помощью в приют «Помоги дворняге».

«Несколько дней он ходил в районе станции 771 километр. Потом собаку нашли привязанной к рельсам. Мы не знаем, из каких соображений это сделали. От проходящих мимо поездов пес каким-то образом спасся. Трос был не короткий, благодаря этому он выжил. Он был худой, истощенный, весь в мазуте, но очень добрый», – поделились историей на странице в соцсетях сотрудники приюта.

Кто и зачем так жестоко поступил с животным, пока неясно. В приюте добавили, по собаке видно, что раньше она была хозяйская. Есть версии, что пес мог потеряться или его хозяева умерли, а их родственники просто не стали брать на себя заботу о животном.

Сразу после случившегося сотрудники приюта открыли сбор средств для помощи собаке. Нужно было отправить его в клинику на анализы.

«Все эти дни чего только из него не выходило – сено, трава, помидоры. По анализам есть небольшое воспаление. Все это лечится антибиотиками. Накануне у него уже не было рвоты», – делятся подробностями о состоянии сотрудники приюта.

Псу дали кличку Норд. Ему уже стало лучше – у него появилось настроение и он даже начал заигрывать, отметили в приюте.