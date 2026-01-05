Под Казанью спасли мужчин, застрявших на снегоходе

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане спасатели пришли на помощь двум мужчинам, застрявшим на снегоходе в районе деревни Чернопенье и жилого массива Вишневка. Техника увязла в глубоком снегу, и выбраться самостоятельно они не могли. Один из мужчин является инвалидом.

На место оперативно прибыли сотрудники ЗПСО № 2. Добравшись до пострадавших на служебном снегоходе, они с помощью специализированного оборудования извлекли застрявшую технику и эвакуировали обоих мужчин в безопасное место.

По информации ГУ МЧС России по РТ, медицинская помощь им не потребовалась.