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Ру Тат
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20 мая 2021  11:10
Полина Шевчук

Под Казанью пьяные приятели отобрали автомобиль у таксиста и врезались в бетонный блок

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Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, в полицию обратился 61-летний водитель такси. Мужчина рассказал, что в селе Песчаные Ковали двое неизвестных силой забрали у него автомобиль Renault и скрылись. 

Экипаж ДПС сражу же отправился на поиски злоумышленников. Автомобиль был найден полицейскими на улице. Угонщики въехали на нем в бетонный блок и сбежали. Похитителей авто обнаружили на соседней улице. Ими оказались 31-летний и 34-летний жители Лаишевского района республики. Таксист опознал в них угонщиков.

Автоинспекторы выяснили, что один из злоумышленников ранее уже лишался водительских прав. Кроме того, мужчина был нетрезв, а от медосвидетельствования отказался.

Приятелей задержали и доставили в полицию. В отношении автоугонщиков возбуждено уголовное по статье «Грабеж».
 

#угон #угон автомобиля #ГИБДД РТ
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